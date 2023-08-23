قاد الدولي الأميركي كريستيان بوليسيك فريقه الجديد ميلان الى الفوز خارج ملعبه على جاره بولونيا بهدفين نظيفين في ختام المرحلة الأولى من بطولة إيطاليا لكرة القدم.



وقام بوليسيك المنتقل من تشلسي الانجليزي هذا الصيف، بتمرير الكرة الأمامية التي أدت إلى افتتاح المهاجم الفرنسي المخضرم اوليفييه جيرو التسجيل لفريقه بعد مرور 11 دقيقة، قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني بتسديدة من مشارف المنطقة إثر تمريرة من جيرو زميله السابق في تشلسي.



وتعاقد ميلان مع ثمانية لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد أن تخلى للاعب وسطه الدولي ساندرو تونالي لصالح نيوكاسل في صفقة ضخمة.



وضغط بولونيا الذي يشرف عليه الإيطالي الدولي السابق تياغو موتا في الشوط الثاني لكن حارس ميلان الفرنسي الدولي مايك مانيان أنقذ ابرز فرصة لأصحاب الأرض عندما تصدى لمحاولة ميشال ايبيشر من مسافة قريبة.



وكانت المباراة الأولى انتهت بتعادل سلبي مخيب بين تورينو وكالياري.