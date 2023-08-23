خضع لاعب تشلسي الشاب كارني شوكويميكا لعملية جراحية في ركبته جراء إصابة تعرض لها في نهاية الأسبوع المنصرم خلال الخسارة أمام الجار وست هام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك وفق ما أعلن فريقه تشلسي. وقال النادي اللندني في بيان «تعرض كارني شوكويميكا لإصابة في ركبته اليسرى خلال مباراتنا ضد وست هام»، كاشفا عن أن لاعب الوسط الهجومي البالغ من العمر 19 عاما أجرى العملية الجراحية «وسيبدأ الآن عملية تعافيه». ولم يحدد تشلسي الذي خسر المباراة ضد وست هام 1-3 في لقاء سجل خلاله شوكويميكا هدفه الأول بقميص الـ «بلوز» منذ انضمامه اليهم من أستون فيلا في صيف 2022، مدة غياب اللاعب الشاب عن الملاعب لكن من المتوقع أن يبتعد حتى 6 أسابيع.