أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية قرارا بتشكيل اللجنة المؤقتة المنوط بها تسيير أعمال نادي الزمالك بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها مجلس الإدارة المنتخب في وقت سابق، اذ تقرر تعيين اللواء حسن موسى مديرا تنفيذيا للنادي، وحمد فؤاد مديرا ماليا، وأيمن عبد المنعم أبوسريع مديرا للنشاط الرياضي.



ووجه المدير التنفيذي الجديد رسالة إلى جماهير ورموز القلعة البيضاء قائلا: «أنتظر تكاتف الجميع معنا للعبور بالزمالك إلى بر الأمان خلال الفترة المقبلة».



وسبق لحسن موسى العمل داخل جدران القلعة البيضاء بمنصب القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي عقب رحيل اللجنة المكلفة بتسيير أعمال النادي برئاسة حسين لبيب، الا انه تقدم باستقالته بعد عودة مجلس الإدارة الأخير برئاسة مرتضى منصور.



من ناحية أخرى، يصل اليوم الأربعاء المدرب الأرجنتيني كارلوس بيرنيجر إلى معقل الجزيرة لتسلم مهام عمله مدربا عاما للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ليكون مساعدا جديدا للمدير الفني السويسري مارسيل كولر، وسبق لكارلوس العمل مديرا فنيا في عدد من الفرق السويسرية وهي لوزيرن وجراسهوبرز وثون، كما عمل مدربا مساعدا لكولر شخصيا في نادي بازل واستمر معه 101 مباراة.



إلى ذلك، كشفت شركة أديداس العالمية أمس عن قميص الأهلي الذي سيخوض به منافسات الموسم الجديد 2023-2024، اذ تصدر القميص شعار الأهلي الجديد الذي شهد عودة لقب «نادي القرن» في تصميم يجمع بين الحضارة والابتكار ولمسة من الموضة المعاصرة لتمثل التراث الغني للنادي العريق وإنجازاته المتميزة داخل الملعب وخارجه.



وفي إطار استعدادات منتخب الفراعنة الأولمبي لأولمبياد باريس 2024، أعلن المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي استدعاء 3 محترفين للمعسكر المقبل خلال التوقف الدولي في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل، وهم عمر فايد لاعب فنربخشة التركي، وبلال مظهر لاعب باناثينايكوس اليوناني، ومصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.