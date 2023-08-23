تنتظر أميركا اللاتينية حفلات نجمة البوب السوبر ستار الأميركية تايلور سويفت ضمن جولتها العالمية «ايراس»، بمزيج من الفرح والإحباط، فالعديد من معجبيها هم من صغار السن الذين يعانون مع أسرهم صعوبات اقتصادية جمة، مع ذلك، فإنهم يتحملون الأسعار الخيالية للتذاكر، غير عابئين للغش والمخالفات التي ترافق بيعها. المغنية ستقيم حفلاتها في ستاد ميكسيكو ستي اعتبارا من الغد حتى 27 الجاري، وفي العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس من 9 - 11 نوفمبر، وفي البرازيل في الفترة من 17- 19 نوفمبر.



وبإطلالة سريعة على مواقع بيع التذاكر، فيبدو أن تذاكر حفلة المكسيك غدا نفدت ولم يبق منها سوى 62 تذكرة أمس، أما الأسعار فتتراوح بين 1000 و2000 دولار بحسب المقعد.