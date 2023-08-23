هاجم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو موقع فيسبوك لمنعه انتشار الأخبار المحلية المهمة حول حالة حرائق الغابات في البلاد. وقال ترودو في مؤتمر صحافي أمس الأول: «من غير المعقول أن تختار شركة مثل فيسبوك وضع أرباح الشركة قبل ضمان أن تتمكن المؤسسات الإخبارية المحلية من الحصول على معلومات محدثة للكنديين». وقال ترودو: «في الوقت الحالي في حالة الطوارئ حيث تكون المعلومات المحدثة أكثر أهمية من أي وقت مضى، يضع فيسبوك أرباح الشركة قبل سلامة الناس». وفي بداية الشهر، بدأت شركة «ميتا»، وهي الشركة الأم لفيسبوك، في منع الكنديين من عرض روابط الأخبار والمحتوى المنشور من قبل ناشري الأخبار وهيئات البث المحلية أو الدولية. وتأتي هذه الخطوة استجابة لقانون جديد سيجبر عمالقة التكنولوجيا على الدفع لمنافذ إخبارية لنشر محتواها على المنصات. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في كندا بحلول ديسمبر المقبل.