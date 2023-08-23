يعتبر مطعم سينتوهو، الذي يقع في قمة فندق فورسيزونز الكويت ببرج الشايع بإطلالته الرائعة على مدينة الكويت، المكان المثالي لتذوق مزيج من المأكولات الآسيوية المثيرة والمبتكرة من 15 إلى 31 أغسطس، ويمكن للضيوف الاستمتاع بأجواء لطيفة بعيدا عن درجة الحرارة العالية مع إطلالة ساحرة على المدينة خلال تناولهم قائمة من الأطباق الخاصة والجديدة التي يتم تقديمها لمدة أسبوعين فقط للاحتفال بفن الديم سام التقليدي. ويتم تحضير هذه المأكولات صغيرة الحجم ومستوحاة من جميع أنحاء آسيا بخبرة ودقة عالية على الطراز التقليدي، وتقدم مع موكتيلات لذيذة محضرة على الطريقة المنزلية.



الضيوف مدعوون من الساعة 4:00 عصرا حتى 11:00 مساء كل ليلة طوال فترة العرض للانطلاق برحلة تلهم حواسهم، وتتميز قائمة الديم سام المفعمة بالحيوية بأطباق إبداعية مستوحاة من ألذ النكهات الفريدة التي تقدمها آسيا مثل خضراوات الديم سام، فطر شيتاكي باو، وبط غيوزا المدخن ببراعة.



وتمنحك الديم سام لحم الواغيو نكهة غنية وعميقة تأسر مذاقك بالإضافة إلى حلوى مانغو غيوزا وليمون غراس التي تعتبر اختيارا مثاليا لتختتم فيها وجبتك.



أما قائمة الموسيقى النابضة بالحياة، والتي تجمع الألحان الآسيوية المفعمة بالحيوية مع الموسيقى المعاصرة فتعدك بأمسية تتخطى فيها تجربة تذوق الطعام وحسب.



وتكمن تجربتكم في جمال اللحظة التي تتشاركونها مع أحبائكم بينما تتناولون لوبستر ديمسم الغني، أو القصص التي تتبادلونها بشغف مع الأطباق، ويعقبها وصول الموكتيلات، الذي يمنحكم شعورا بالانتماء مع كل طبق مشترك.