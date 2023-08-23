أكد عضو مجلس الأمة النائب شعيب شعبان ضرورة سرعة تسكين المقاعد الخالية في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات، بحيث تكون آلية التعيين متوافقة مع نص المادة الخامسة من قانون المناقصات وبعيدة عن المصالح والترضيات.



وأوضح شعبان أنه وفقا لنص المادة المذكورة لا يجوز تعيين أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات الذين انتهت فترة عملهم أو الأعضاء الذين أوشكت فترة عملهم على الانتهاء، مشددا على ضرورة ضخ دماء شبابية جديدة متخصصة تكون قادرة على العطاء والبذل.



وقال ان الجميع ينظر إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة باعتباره بوابة للمشاريع التنموية التي تسعى الدولة لتنفيذها خلال السنوات المقبلة تماشيا مع خطتها التنموية، لهذا لابد من إصلاح الخلل القانوني في الجهاز والمتمثل في عدم صحة انعقاد جلسات مجلس إدارة الجهاز بشكل غير قانوني.



وأضـــاف أن المادتـــين الخامسة والسادسة في قانون المناقصات حددتا آلية التعيين وصحة انعقاد الجلسات، إلا ان ما يتم حاليا يعد مخالفة، داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء إلى معالجة هذا الخلل الذي يبدأ بتسكين الشواغر بقيادات شابة من أصحاب التخصص والخبرة، ما يمكنها من الإنجاز وتسريع دورة المشاريع المتعطلة.