محمد الجلاهمة

كما أشارت اليه «الأنباء» في نسختها الورقية وعلى الموقع الإلكتروني امس الاول، أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحبطت عملية تهريب نحو 2 كيلوجرام من الهيروين النقي، حاول شخص من جنسية آسيوية إدخالها الى البلاد عن طريق احدى شركات الشحن الجوي داخل طرد بريدي، حيث قام بإخفائها داخل أنابيب فولاذية بطريقة مبتكرة.



الى ذلك، قال مصدر امني ان شحنة الهيروين واردة من ايران وان الوافد المتهم هندي الجنسية واعترف بتواصله مع وافد ايراني سبق وكان مقيما في الكويت وأبعد منها على الارجح.



‏وقالت وزارة الداخلية في بيان لها ان الضبطية تأتي ضمن الجهود الأمنية لقطاع الأمن الجنائي وتكثيف عمليات البحث والتحري حول كل من يحاول تهريب المواد المخدرة الى البلاد، حماية للجميع من هذه الآفة الخطيرة، مؤكدة انه جار احالة المتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.



واكدت الوزارة أن رجال الأمن يوجهون الضربات الاستباقية لتجار ومهربي المخدرات ويضربون بيد من حديد لكل من يحاول الإضرار بشباب الوطن، مهيبة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).