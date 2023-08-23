منصور السلطان



أحال رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي مساء أول من أمس 3 شبان إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهم بحالة تعاطٍ وبحوزتهم مواد مخدرة وخمور وسلاح أبيض خلال سيرهم على طريق النويصيب السريع.



ووفق مصدر أفاد بأنه خلال تجول إحدى دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي مساء أول من أمس على طريق النويصيب السريع تم الاشتباه في سيارة دفع رباعي تسير بسرعة جنونية، وبعد اللحاق بها وإجبار قائدها على التوقف على جانب الطريق، تبين أن بداخلها 3 شبان بحالة تعاطٍ.



وبعد الاستعلام عنهم تبين أنهم كويتيون، وبتفتيشهم احترازيا عثر على كيس به مادة «الشبو» المخدرة وقطعة حشيش و13 حبة مخدرة نوع «لاريكا» وعدد 2 بطل خمر مستورد، بالإضافة إلى سلاح أبيض «حربة» وأدوات تعاطٍ، وخلال التحقيق معهم، اعترفوا بأنهم كانوا متوجهين لقضاء سهرة في مزارع الوفرة.