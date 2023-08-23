مبارك التنيب



قالت قوة الاطفاء العام ان فرقها المختصة تمكنت من العثور على الوافد الهندي المفقود الذي ألقى بنفسه من جسر الشيخ جابر الأحمد قبل يومين في بحر الدوحة، مشيرة الى ان الفرق قامت بانتشال الجثة والتوجه بها الى مركز السالمية للإطفاء والانقاذ البحري تمهيدا لتسليمها الى الجهات المختصة «الأدلة الجنائية» لتحديد هويتها. وكانت «الأنباء» اشارت يوم الاثنين الى ان وافدا هنديا من مواليد 1973، قال في التحقيق معه ان مواطنه الآسيوي (يدعى جيزا) من مواليد 1994 فوجئ به يلقي بنفسه من أعلى جسر جابر، مشيرا إلى أن الوقت لم يسعفه لأي تدخل.