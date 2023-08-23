عبدالله قنيص



تكلل تدخل رجال إدارة أمن الطرق الجنوبية بإنقاذ قائد مركبة مواطن شاب تعطلت منه دعسة البنزين، حيث تمكن رجال الأمن من تسليمه هاتف أحد رجال الأمن والتواصل معه لإنقاذه وتعريفه بكيفية التعامل مع الواقعة، وبالفعل جرى الاصطدام من قبل الدورية ثلاث مرات. وكان قد ورد بلاغ من غرفه العمليات بوجود شخص علقت دعسة البنزين بسيارته خلال سيره على طريق الأحمدي باتجاه النوصيب، وعلى الفور تم الإيعاز الى رجال دويات الأمن بسرعة التعامل مع البلاغ حيث استطاعوا تحديد مكان على جسر الوفرة باتجاه النويصيب وقاموا بفتح الطريق أمامه.



واضاف المصدر: واجهت رجال الأمن اشكالية تعلقت بنفاد بطارية هاتفه النقال للتواصل معه لتعريفه بآلية التعامل، وعليه تمكن أحد رجال الأمن من السير بجانبه وإعطائه هاتفا وإبلاغه بالتلاحم معه لتخفيف سرعة المركبة بالاصطدام بالدورية أكثر من مرة وتكللت تلك الجهود التي امتدت لدقائق بإيقاف المركبة بنجاح عند جسر العريفجان، وبمعاينة السيارة ثبت أن خللا حدث، وأن الدعسة علقت منه منذ سيره مقابل جسر برج التحكم نزولا من الدائري الخامس.