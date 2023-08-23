منصور السلطان



تمكن رجال مباحث الصليبية من ضبط شاب من غير محددي الجنسية أقدم على إطلاق النار على وافد سوري بسبب خلافات بينهما، فيما أكد مصدر أمني انه جار الوقوف على أسباب الواقعة، ومن المقرر إحالة المتهم إلى النيابة بتهم الشروع في القتل وحيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص.



وفي التفاصيل، كما رواها مصدر أمني لـ«الأنباء» أن بلاغا ورد مساء أول من امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية من قبل شاب سوري الجنسية يبلغ من العمر 22 عاما يفيد بأنه تعرض للدهس والشروع في القتل من خلال إطلاق النار على قدميه دون أن يصاب من قبل قائد سيارة دفع رباعي في منطقة الصليبية، وعلى الفور توجه رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء إلى موقع البلاغ، حيث تمت مشاهدة المبلّغ الذي أفاد بأن شخص غير كويتي يدعى «ن.أ» يقود سيارة دفع رباعي اعترض طريقه وأقدم على دهسه ومن ثم نزل من السيارة حاملا بيده مسدس وأطلق النار على قدميه دون أن يصاب ومن ثم لاذ بالفرار، وعليه تم عمل تحريات انتهت بضبط المتهم.