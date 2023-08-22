مفرح الشمري



خلال المؤتمر الصحافي الخاص لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الثلاثين وبحضور رئيس المهرجان د.سامح مهران، أعلن المخرج أحمد البوهي، عضو اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ومخرج حفل افتتاح المهرجان عن تفاصيل حفل افتتاح الدورة الثلاثين المقرر أن يقام يوم الجمعة 1 سبتمبر المقبل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقال البوهي إن حفل افتتاح المهرجان سوف يشهد عرضا فنيا مدته 5 دقائق يتم فيه استخدام مجموعة من التقنيات الفنية المتطورة، كما سيتم لأول مرة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بعرض الافتتاح، موضحا أن هناك مفاجأة فيما يخص مقدمي الحفل.

وأضاف: فقرة المراسم وكلمات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، فضلا عن العرض الافتتاحي والذي سوف يستغرق مدة 40 دقيقة، وبعدها سيكون هناك نصف ساعة استراحة، وبعدها يتم تقديم العرض المسرحي «تشارلي» كاملًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

المهرجان يعرض 19 عرضا تشارك في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته تمثل 19 دولة عربية وأجنبية بالإضافة إلى مصر حيث وقع اختيار لجنة مشاهدة العروض المصرية على عرضين من أصل 90 عرضًا مصريا، تقدموا بطلبات للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهما: عرض «الرجل الذي أكله الورق» عن قصة «تاجر البندقية» لوليم شكسبير، دراماتورج وإخراج محمد الحضري، وعرض «من أجل الجنة إيكاروس» كتابة بينديكت نويشتاين، كلاوس أوفركامب، وكريستيان شايدولوفسكي، وأعد النص وترجمه إلى العربية محمد الهجرسي، وأخرجه أحمد عزت الألفي.

واختارت اللجنة العليا للمهرجان عرض «فريدا» للمشاركة خارج المسابقة الرسمية، وهو من إنتاج فرقة الرقص المسرحي الحديث، صممته وأخرجته سالي أحمد.

ووقع اختيار لجنة مشاهدة العروض العربية على 8 عروض من أصل 87 عرضًا عربيا تقدموا بطلبات للمشاركة في المهرجان، وجاءت قائمة العروض المختارة، كالتالي: الروبة (تونس)، السيد والعبد (البحرين)، صادق النمك (السعودية)، فنتولين العودة (فلسطين)، قائمة الخديج (الإمارات)، ملف 12 (العراق)، ما يراوش (تونس)، نوستالجيا (الجزائر).

ووقع اختيار لجنة مشاهدة العروض الأجنبية على 8 عروض من أصل 88 عرضا أجنبيا تقدموا بطلبات للمشاركة في المهرجان، وهى: عطيل (جورجيا)، نيكي باديري (الكونغو، زامبيا، بلجيكا)، APNEA (إيطاليا)، الإلياذة (اليونان)، بوكوفيسكي (أرمينيا)، أنتيجون (ليتوانيا)، تابو (سوريا، ألمانيا)، Teenage god (فرنسا).

وتضم لجنة مشاهدة العروض المصرية كلا من: د. رانيا فتح الله، د. محمد زعيمة، أحمد خميس، أحمد عبد الرازق أبوالعلا، رنا عبدالقوي، عبير علي، محمد الروبي، د. ياسر علام، د. عمرو دوارة، بالإضافة إلى زيزي المصري مقررا للجنة.

وتتكون لجنة مشاهدة العروض العربية والأجنبية من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، والتي تضم: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

وتقدم عروض الدورة الـ30 في 11 مسرح هي: دار الأوبرا المصرية، المسرح القومي، الجمهورية، الطليعة، السلام، الهناجر، العرائس، الغد، البالون، السامر.

وتشكلت لجنة تحكيم الدورة الجديدة بالمهرجان من المخرج المسرحي عصام السيد (رئيسا)، وتضم في عضويتها كلا من: أحمد كمال (مصر)، جهاد سعد (سورية)، عز الدين بونيت (المغرب)، Giles Foreman (إنجلترا)، Asiimwe Deborah (أوغندا)، RALUCA GABRIELA (رومانيا)

ويكرم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في هذه الدورة الفنانة ليلى علوي والمخرج ناصر عبدالمنعم والمخرج خالد جلال في حفل الافتتاح بالاضافة إلى مهندس الديكور حازم شبل، والناقد الدكتور جلال حافظ (مصر)، ومن المكرمين العرب والأجانب في الدورة الثلاثين سلطان البازعى «السعودية»، عواد علي (العراق)، محمد العامري (الإمارات)، Asiimwe Deborah (أوغندا)، Giles Foreman (إنجلترا).

وكانت اللجنة العليا للمهرجان قد أعلنت عن اختيار مسرحية «تشارلى»، لتكون العرض المشارك في حفل الافتتاح، وهي عن سيرة النجم العالمي تشارلي شابلن، ويقوم بالدور الفنان محمد فهيم، وهو من كتابة د. مدحت العدل، وقصة وإخراج أحمد البوهي.