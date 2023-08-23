عبدالله قنيص - مبارك التنيب



أبلغ مصدر أمني «الأنباء» أن وزارة الداخلية بصدد إجراء حركة تنقلات بين عدد كبير من الضباط، مشيرا الى ان من بين هؤلاء الضباط عددا كبيرا سيتم نقلهم من قطاع الأمن الجنائي إلى قطاعات أخرى.



وذكر المصدر أن الكشوف الخاصة بالتنقلات تم الانتهاء منها من قبل الوكلاء المساعدين، وأن هذه الكشوف بصدد اعتمادها من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس.



وأضاف المصدر أن شريحة من ضباط قطاع الأمن الجنائي سيتم نقلهم إلى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش.