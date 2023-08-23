أحمد مغربي



رغم الأوضاع الاقتصادية غير المواتية عالميا ودورات التشديد النقدي التي تنتهجها البنوك العالمية في الرفع المستمر لمعدلات الفائدة لاحتواء التضخم وارتفاع الأسعار، شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت قفزة 5% بنهاية الربع الأول من 2023، إذ سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت نحو 4.85 مليارات دينار، مقارنة بـ 4.6 مليارات دينار خلال الربع الأخير من العام الماضي.



ووفقا لبيانات بنك الكويت المركزي، فإن تلك البيانات تتضمن الأرصدة الخارجية لجميع القطاعات عدا الحكومة العامة، إذ توجد بيانات الحكومة ضمن بيانات الائتمان التجاري وقروض الصندوق الكويتي للتنمية. وأظهرت البيانات أن الكويت تبذل جهودا كبيرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والترويج للكويت كموطن للاستثمار الواعد واستقبال طلبات الترخيص ومنح المزايا الحصرية للمستثمرين. وتوزعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى 352.5 مليون دينار في البنوك الكويتية، و4.45 مليارات دينار في قطاعات أخرى، منها الاستثمار.