أولوية القبول للطلبة الحاصلين على أعلى المعدلات ووفق المقاعد المتاحة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة اليوم الأربعاء، أن فترة التسجيل في خطة البعثات الداخلية للحاصلين على الثانوية الانكليزية للفصل الدراسي الأول 2023/2024 ستبدأ اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى 30 أغسطس الجاري.

وقال الأمين العام بالأمانة بالتكليف عادل البدر، في تصريح صحافي، إنه على الطلبة الراغبين في التسجيل تقديم اختبار قبول في المنشأة التعليمية التي يودون التسجيل فيها كرغبة أولى والحصول على ورقة القبول وتحميل المعلومات المطلوبة على نظام التسجيل الإلكتروني www.puc.edu.kw.

وأوضح البدر أن الطالب يمكنه عبر الموقع الإلكتروني التعرف على برامج الكليات والجامعات وأدنى نسبة مئوية مطلوبة للتقديم في كل تخصص.

وذكر أن التسجيل في خطة البعثات سيغلق في 30 أغسطس الجاري الساعة 12 ظهرا مبينا أن أولوية القبول هي للطلبة الحاصلين على أعلى المعدلات ووفق المقاعد المتاحة.