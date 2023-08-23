عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.إبراهيم الطواله، عن إقامة الملتقى "السنوي لـ الأطباء حديثي التخرج" تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، يوم الاثنين 25 سبتمبر في فندق "والدورف استوريا" بمجمع الافنيوز.

وذكر د.الطواله أن المتلقى يهدف إلى تعريف الأطباء حديثي التخرج بواجباتهم المهنية خلال سنة الامتياز، كما سيتطرق إلى الالتزامات القانونية على الأطباء خلال عملهم في مهنة الطب ومسؤوليتهم تجاه المرضى والمجتمع.

وأضاف الطواله أن الملتقى سيركّز أيضاً على تعريف الأطباء بآلية التقديم والقبول في البورد الكويتي، مبينا أن الملتقى سيستضيف عددا من المسؤولين في المجال الصحي والقانوني والتدريبي لإقامة محاضرات لتثقيف وتوعية الأطباء بدورهم المهني والطبي والقانوني، متمنياً التوفيق لجميع الأطباء حديثي التخرج في مشوارهم المهني.