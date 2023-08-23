ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية ظهر اليوم الأربعاء يفيد بوقوع حريق مصنع للأسمنت وتصنيع الأصباغ في منطقة الشعيبة الصناعية.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت 6 مراكز إطفاء وعند وصول الفرق تبين أن الحريق بمصنع خاص لتصنيع الأسمنت و الأصباغ ويحتوي على مواد كيميائية قابلة للاشتعال و امتد الحريق الى اجزاء من مصنع مجاور، وعلى الفور تمت مكافحة الحريق والسيطرة عليه وحصره في مواقع محددة منعاً لامتداده أكثر وذلك بسبب سرعة استجابة مراكز الإطفاء والوصول بوقت قياسي لموقع البلاغ .

كما أوضحت الإدارة أن عملية المكافحة تمت تحت متابعة من قبل رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد ونائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر وقيادة ميدانية من مدير إطفاء محافظة الأحمدي بالإنابة عقيد محمد سعود عبدالعزيز .

كما تهيب إدارة العلاقات العامة والاعلام ملاك ومستأجري المصانع والقسائم الصناعية والمباني التجارية والاستثمارية ضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وذلك لتحقيق الأمن المجتمعي.