عبدالكريم العبدالله

أفادت وزارة الصحة توضيحا لما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توظيف وزارة الصحة للهيئة التمريضية من الخارج، أن الوزارة لا تتعامل مع شركات وسيطة لتوظيف الهيئة التمريضية منذ 2018، وفقا للقرارات المنظمة لذلك.

كما أكدت الوزارة في بيان صحافي، على أن التقديم على تلك الوظائف يكون عبر مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة بشكل مباشر و بين المؤسسة الحكومية في الدول المصدّرة للكوادر التمريضية وأن معظم الإعلانات المنتشرة لتوظيف الهيئة التمريضية عن طريق وسطاء في بعض الدول الآسيوية قديمة، وبعضها يرجع لعام 2014.

وأوضحت الوزارة أن الآلية المنظمة لتوظيف الهيئة التمريضية من الخارج تتم عبر مذكرات التفاهم، والإعلان عبر المؤسسات الحكومية المعنية في تلك الدول، ثم اجتياز المقابلات الشخصية والاختبار، ثم التعيين الموقت، ثم تقييم العمل فالتعيين الدائم.

وأشارت إلى إنه لم يتم الإعلان عن توظيف التمريض في الخارج خلال السنوات الأخيرة إلا في بعض الدول مثل باكستان والأردن، وجارٍ الإعلان في أندونيسيا وسريلانكا وتونس، وذلك عبر المؤسسة الحكومية المختصة في الدول المعنية، مجددة التأكيد على ضرورة تحري الدقة والمصداقية، والتثبت قبل نشر مغالطات من شأنها زعزعة الثقة بالمؤسسة الصحية الوطنية.