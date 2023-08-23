وجه النائب داود معرفي سؤالاً إلى وزير التعليم بالوكالة قال في مقدمته، إنه انطلاقاً من الدور الفعال الذي تقوم به الحكومة ومجلس الأمة من تشريعات وقرارات تهدف إلى تكويت وإحلال الوظائف داخل الجهات المدعومة من الدولة لتوفير فرص العمل للكويتيين من حملة الماجستير والدكتوراه وآخرين، وحرصاً منا على تدريس وتنشأت ابناءنا من قبل القادة والأساتذة أبناء شعبهم مما يسمح بترسيخ القيم والمبادئ الكويتية الأصيلة داخلهم بدلاً عن التنوع الثقافي المختلط والدخيل علينا بسبب انتشار الوافدين في المراكز التربوية والجامعات الخاصة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- جدول توضيحي للجامعات الخاصة التي يتم ابتعاث الطلبة من خلالها على نفقة الدولة؟ وما هي الميزانية المقررة لهذه الجامعات كل جامعة على حده؟ وتكلفة البعثات السنوية لكل جامعة خلال الخمس سنوات السابقة كل جامعة على حده؟ وعدد الطلبة الذين تم ابتعاثهم في كل جامعة على حده؟

- وأيضاً جدول توضيحي لعدد الموظفين الكويتيين والوافدين في تلك الجامعات

( أكاديمي ، إداري ) وتخصصاتهم ومراكزهم الوظيفية؟ كل جامعة على حده.

2- ما هي النسبة المقررة لتكويت الوظائف داخل الجامعات والمعاهد الخاصة؟ وهل هناك خطة زمنية مقررة لتطبيق تلك النسبة؟ وماهي نسبة وعدد الموظفين الكويتين الحالية( أكاديمي ، إداري ) مقارنة بنسبة وعدد الوافدين؟

3- ما هي المعايير المتبعة في خطة الترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات والمعاهد الخاصة للكويتيين وغير الكويتيين؟

4- ما هي أعداد الخريجين من الكويتيين والوافدين في المعاهد والجامعات الخاصة خلال الخمس سنوات السابقة كل عام على حده؟ وما هي تخصصاتهم، وجنسياتهم؟ وما هي نسبة التعيين التي تتم كل عام داخل الجامعات والمعاهد الخاصة من الخريجين؟

5- ما هي خطة الوزارة لإحلال حملة الماجستير والدكتوراة الكويتيين بدلاً من الاساتذة الغير كويتيين؟