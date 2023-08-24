أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشديد إجراءات مكافحة تهريب البشر ومنع تسلل مئات آلاف المهاجرين المخالفين، مشددا على أن بلاده لن تسمح رغم ذلك بالعنصرية وكراهية الأجانب.



وقال أردوغان خلال حفل تخرج ضباط أكاديمية الدرك وخفر السواحل التركية في أنقرة: «كثفنا الإجراءات المتخذة ضد مهربي البشر داخل البلاد وعلى الخط الحدودي».



وكشف عن أنه «منذ مطلع العام الحالي منعنا دخول 143 ألف مهاجر غير نظامي إلى تركيا»، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه اتخاذ جميع أنواع التدابير ضد الهجرة غير النظامية، فإن تركيا ترحب بضيوفها الأجانب الذين يساهمون في تنمية وازدهار اقتصادها، بحسب ما أوردت وكالة أنباء «الأناضول».



وأكد الرئيس التركي أنه «لا يمكننا أن نسمح بالعنصرية وكراهية الأجانب، التي ليس لها مكان في تاريخنا وثقافتنا ومعتقداتنا، بالانتشار في مجتمعنا»، مشددا على أن «تركيا لن تسمح لعدد قليل من الجهلاء بتلطيخ السجل النظيف للبلاد التي كانت ملجأ للمضطهدين والمظلومين لعدة قرون».



وحول مكافحة الإرهاب، أكد أردوغان أنه «لا طريق أمام الإرهابيين إلا الاستسلام للعدالة التركية أو مواجهة القبضة الحديدية للدولة»، لافتا إلى أن «المشاركة في التنظيمات الإرهابية انخفضت إلى أدنى مستوياتها».