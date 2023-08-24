قالت مؤسسة التمويل الدولية إن مصر تتصدر بلدان أفريقيا الواعدة بالنمو في مجال الاقتصاد الرقمي، إلى جانب المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا، بحلول عام 2025، حيث تمتلك الدول الـ 5 ما لا يقل عن 700 ألف مطور رقمي محترف.



وتتوقع مؤسسة التمويل الدولية - في تقرير - نمو حجم الاقتصاد الرقمي في إفريقيا إلى أكثر من 180 مليار دولار أميركي، بحلول عام 2025، تعادل 5.2% من الناتج الإجمالي الكلي لأفريقيا.



واستندت مؤسسة التمويل الدولية في تقديراتها للاقتصاد الرقمي الأفريقي إلى بيانات النمو الكلي للنواتج المحلية الأفريقية خلال الفترة من 2010 حتى 2019، والذي كان بنسبة 4% سنويا، وهي النسبة، التي تفوقت على معدلات نمو الاتحاد الأوروبي، خلال ذات الفترة (1.7%) وأميركا اللاتينية (1.7%).



وترى مؤسسة التمويل أن مستوى الانتشار الحالي لخدمات الإنترت في أفريقيا يصل إلى 40% من إجمالي السكان الأفارقة في عموم دول القارة، وأن معدلات نمو مبيعات الهواتف المحمولة في أيدي الأفارقة بنمو بنسبة 2.5% سنويا، وهو معدل يفوق المعدل العالمي (2%)، وأنه وفقا لتلك المؤشرات، يمكن أن يسهم الاقتصاد الرقمي بنسبة لا تقل عن 2.5% في نمو نصيب المواطن الأفريقي من الناتج المحلي الكلي للقارة، بحلول العام 2025 إذا ارتفعت معدلات الانتشار للإنترنت ونفاذيته بنسبة 75%.



وتتوقع مؤسسة التمويل أنه بحلول 2050 سيخلق الاقتصاد الرقمي 44 مليون فرصة عمل في أفريقيا، وأن يسهم بما لا يقل عن 712 مليار دولار أميركي في حجم الناتج المحلي الكلي لدول القارة.



وقالت إنه حتى عام 2019 كان العائق الأهم بالنسبة لمطوري الأعمال والمشروعات الجديدة في أفريقيا، هو الخدمات الرقمية، وهو ما شكل 82% من إجابات عينة من المستثمرين الجدد، استطلعت وحدة الأبحاث في مؤسسة التمويل الدولية آراءهم آنذاك.



وترى مؤسسة التمويل الدولية أن الأعوام الخمسة الماضية، شهدت ضخ تمويلات قدرها 2.02 مليار دولار أميركي في قطاعات الاقتصاد الرقمي في أفريقيا منها 493.5 مليون دولار، تم ضخها في النصف الأول من العام 2020.