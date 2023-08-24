القاهرة - ناهد إمام



كشف رئيس هيئة التنمية الصناعية محمد عبدالكريم عن خطة الهيئة في التوسع في فتح مكاتب الاعتماد لتقديم خدمات متكاملة للمستثمر الصناعي، وذلك في إطار سعى الحكومة لتيسير الإجراءات على المستثمرين.



وقال عبدالكريم خلال اجتماعه مع طارق النبراوي، نقيب المهندسين على رأس وفد من النقابة بمقر الهيئة، إنه تم الاتفاق على تحديد آليات اعتماد بيوت خبرة ومكاتب استشارية جديدة خلال الفترة المقبلة تطبيقا لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية.



وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بإصدار التراخيص الصناعية خلال 20 يوما، وهو ما واكب الاتساع في نطاق عمل الهيئة، حيث قامت بتقديم 27 ألف خدمة صناعية للمستثمرين في مجال التراخيص خلال عام واحد، وتم إصدار 6600 رخصة صناعية جديدة لأول مرة وكذلك إصدار ما يزيد على ألفي رخصة بناء سنويا، الأمر الذي استلزم توجه الهيئة نحو إشراك القطاع الخاص في مساندة تلك الجهود لتوفير مزيد من المرونة لدى المستثمر من خلال اعتماد مزيد من المكاتب الاستشارية المتكاملة تغطي كافة اختصاصات اشتراطات التراخيص، فضلا عن أهمية معيار التوزيع الجغرافي، كاشفا عن أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع أونلاين «ويبينار» لاطلاع المكاتب الاستشارية الهندسية على مبادرة الهيئة لطرح اعتماد جديد وتوضيح نطاق الأعمال والرد على استفسارات تلك المكاتب تمهيدا لعقد مؤتمر موسع للشركات التي تبدى الرغبة في التقدم لشرح الملامح الرئيسية لكراسات الشروط وكل التفاصيل.



من جانبه، أعرب طارق النبراوي، نقيب المهندسين عن سعادته على مواصلة التعاون المثمر مع الهيئة، لاسيما في ملف اختيار مكاتب اعتماد المنشآت الصناعية في الفترة المقبلة، مضيفا أن هذا الإجراء يصب في مصلحة الاستثمار والصناعة المصرية، وكفيل بحل تحديات طالما عانى منها المستثمرون والصناعيون، مشيرا إلى أن النقابة ستقدم كل ما يلزم لخدمة هذا الهدف من أجل صالح الوطن.



وأكد النبراوي أهمية إشراك جيل جديد من المكاتب الاستشارية الهندسية للاعتماد ومساندتها لتساهم في جهود الدولة نحو تيسير الإجراءات وتحقيق التنمية الصناعية حيث سيفتح لها المجال نحو سوق عمل واعد.



شارك في الاجتماع د. ناهد يوسف نائب رئيس الهيئة للخدمات وتنمية الصناعة، وم.حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، واللواء م.محمد ناصر أمين صندوق النقابة، ود.م.هشام سعودي وكيل النقابة، واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة، والمهندس استشاري محمد حمودة الأمين العام المساعد، وم.حنان أبوالحارث مدير عام الخدمات الهندسية، م.محمد رضا عصر أمين شعبة ميكانيكا وعضو اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، م.محمود العربي عضو اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد.