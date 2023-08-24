ناهد إمام



أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، نجاح قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة في التعامل الفوري مع طوارئ الملاحة والأعطال الفنية التي تعرضت لها ناقلتان خلال عبورهما للقناة ضمن قافلة الشمال في الساعات الأولى من امس، مؤكدا عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين خلال ساعات.



وأوضح رئيس الهيئة - وفقا لبيان - أن احتكاكا بسيطا حدث بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال «BW LESMES» وناقلة البترول التي تليها «BURRI» بسبب التوقف المفاجئ للناقلة «BW LESMES» بالمجرى الملاحي في الكيلومتر 144 ترقيم قناة، بعد تعرضها لعطل فني في التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه وذلك بالتوازي مع شدة التيار الذي دفع بالناقلة BURRI نحو الاحتكاك بالناقلة العاطلة.



وقال ربيع إن قاطرات الهيئة نجحت في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ بسحب الناقلة «BURRI» ورباطها بالتوازي مع أعمال توصيل أسلاك 4 قاطرات أخرى بالناقلة العاطلة «BW LESMES» وبدء قطرها من خلال قاطرة الإنقاذ «عزت عادل» بقوة شد 160 طنا، والقاطرات «مصاحب 2» و«سويس 1» و«سويس 2»، مشيرا في هذا الصدد إلى انتهاء أعمال قطر الناقلة «BW LESMES» خارج المجرى الملاحي للقناة.



وأضاف أن المعاينة المبدئية أفادت بعدم وجود أي تلفيات بالغة تذكر أو وقوع أي حوادث تلوث بمحيط الناقلتين إلا أن طاقم الناقلة «BURRI» أفاد بحدوث عطل مفاجئ في التوجيه بما يتطلب الاستعانة بقاطرات الهيئة لقطرها لحين إصلاح العطل حيث تم الدفع بالقاطرتين (مصر الجديدة) و(مصاحب 3) لقطرها.



ووجه ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين خلال ساعات، حيث من المقرر أن تستأنف سفن قافلة الشمال عبورها فور الانتهاء من قطر الناقلة BURRI إلى خارج المجرى الملاحي.



وأكد رئيس الهيئة جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.