

القاهرة - ناهد إمام



قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار إنه يجري حاليا الإعداد لطرح المرحلة التاسعة، بمشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، ووزارة الاتصالات، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم في تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.



وأوضح وزير الإسكان، في بيان، أن المرحلة التاسعة، ستضم 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة بـ 14 مدينة جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - العاشر من رمضان - السادات - 15 مايو - دمياط الجديدة - الشروق - العبور الجديدة - أكتوبر الجديدة - حدائق العاصمة - المنيا الجديدة - قنا الجديدة - أسوان الجديدة)، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن الموعد المحدد لفتح باب الحجز، ويمكن الاطلاع على أماكن الأراضي من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع.