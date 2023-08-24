

أعلنت هيئة أسواق المال عن تنظيم استطلاع رأي حول التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن ضوابط تقييم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول، وذلك في إطار أعمال الهيئة لتطوير البيئة الرقابية لسوق المال الكويتي وتنفيذا لخططها الاستراتيجية.



وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أن التعديلات تتمثل بشكل رئيسي في تعديل الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، ليشتمل على ضوابط وحدود دنيا يجب الالتزام بها عند تقييم أو دراسة الانخفاض في القيمة لأي أصل - وليس فقط الأصول العقارية - مدرج في البيانات المالية بناء على متطلبات معايير المحاسبة الدولية.



كما تتضمن التعديلات إضافة بشأن إلزام ممارسي نشاط مستشار استثمار، ونشاط مقوم أصول، بالأحكام الواردة في الملحق المشار إليه سالفا. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التعديلات في هذا الخصوص تعديلات خاصة في الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، والخاص بأحكام أنظمة الاستثمار الجماعي، حيث تمت إضافة ضرورة قيام مدير الصندوق بتقويم أصول الصندوق وفقا لأحكام الملحق المشار إليه سالفا.



تجدر الإشارة إلى أن ضوابط تقييم الأصول الواردة في التعديل المقترح على الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر المشار إليه أعلاه، قد استندت بشكل رئيسي الى دراستنا للتشريعات والضوابط الرقابية الخاصة بتقييم الأصول في الكويت، ودراسة تجارب عينة من الجهات الرقابية في دول مختلفة، بالإضافة إلى الاطلاع على معايير التقييم الدولية (IVS - International Valuation Standards) الصادرة من مجلس معايير التقييم الدولية (IVSC).



ويهدف هذا التوجه بإلزام الشركات ومقيمي الأصول بتبني هذه المعايير عند إعداد تقاريرهم الفنية بشأن تقييم الأصول أو دراسة الانخفاض في قيمتها، الى رفع مستوى كفاءة المقيمين المحترفين ويزيد من ثقة المتعاملين في عمليات التقييم وبما يعزز من البيئة الاستثمارية في الكويت، ولضمان الاتساق والثبات في ممارسة عملية تقييم أصول الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.



وأخيرا، وفي إطار حرص هيئة أسواق المال وقناعتها بأهمية استبيان آراء المعنيين بتقييم الأصول بهدف مراعاة تطلعاتهم فيما تصدره من تحديثات مستمرة على اللائحة التنفيذية، ترغب هيئة أسواق المال بدعوتكم للمشاركة باستطلاع الرأي الخارجي حول ضوابط تقييم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول المدرجة في البيانات المالية، وذلك لحصر كل الملاحظات والمقترحات في شأنها تمهيدا لاستكمال المراجعات القانونية تمهيدا لاعتماد التعديلات التنظيمية والتشريعية المحلية اللازمة على تلك الضوابط.



هذا، ويمكن للمهتمين الاطلاع على مسودة التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة بشأن ضوابط تقييم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول، وتقديم الآراء والمقترحات في شأنها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لاستطلاع الرأي بموعد أقصاه 7 سبتمبر 2023.