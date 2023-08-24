

أصدرت «كونا» عددا جديدا من مجلتها الدورية «الدريشة»، متضمنا عددا من الملفات والموضوعات والتقارير المتنوعة التي تستهدف إثراء ثقافة القراء في شتى المجالات وتعزيز معارفهم.



وقالت المدير العام لـ «كونا» د.فاطمة السالم في افتتاحية المجلة، إن إصدار العدد الجديد من «الدريشة» يأتي إثر انقطاع دام نحو 3 سنوات فرضته التداعيات التي صاحبت جائحة كورونا بعد أن كان إصدارها مستمرا خلال السنوات الماضية.



وأضافت أن المجلة تنطلق في هذا العدد وفق رؤية جديدة في المضمون والتصميم من خلال أبواب متنوعة تغطي موضوعات عديدة تعبر عن الهدف المنشود منها، وهو أن تكون مجلة ثقافية فكرية متنوعة تثري معلومات القراء وتسلط الضوء على الماضي المجيد للكويت وحاضرها الزاهي وتستشرف مستقبلها المشرق والواعد.



وتضمن العدد استطلاعا مصورا عن «متحف الذكرى» في حديقة الشهيد وتقريرا عن مسيرة الديموقراطية في الكويت وآخر عن الإبادة الثقافية التي أسفر عنها الغزو العراقي، فيما سلطت الضوء على القمر الاصطناعي الكويتي الأول في رحلة الكويت نحو الفضاء وعلى الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات.



وتطرقت المجلة إلى موضوعات عن التطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي وشخصيات كويتية ملهمة وتراث الكويت في مجال والألعاب والأمثال والمأكولات والغطاوي الشعبية إضافة إلى موضوعات صحية واجتماعية وتربوية.



وتولى تنفيذ العدد فريق تحرير المجلة بإشراف ومتابعة نائب رئيس التحرير للشؤون العربية والدولية الزميل عقاب القوبع وعضوية الزملاء منصور البراك وسعد ضحوي وشريفة الوزان ودلال شرار وعبدالله بدران.