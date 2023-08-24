عاطف رمضان



أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بإغلاق مؤقت لحارة مرورية بشارع القاهرة مع مدخل ومخرج شارع مبارك مطلق الروضان أمام منطقة الدسمة القادم من الدائري الثاني والمتجه إلى الدائري الأول، وذلك على مرحلتين لمدة 24 ساعة فقط لكل مرحلة.



وأضافت هيئة الطرق ان ذلك لعمل طبقة الأسفلت السطحية للطريق النهائي حسب المخطط المرفق، مشيرة الى ان المرحلة الأولى تبدأ من فجر يوم الجمعة 25 الجاري إلى فجر السبت 26 الجاري.



ولفتت الى ان المرحلة الثانية تبدأ من فجر الجمعة 1 سبتمبر 2023 إلى فجر السبت 2 سبتمبر 2023.