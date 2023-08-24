أقام النادي الأهلي أمس احتفالية تكريم فرق النادي المتوجة بالبطولات خلال الموسم الماضي، الذي شهد إنجازات متميزة على المستويين المحلي ‏أو القاري، إذ تأهلت فرق كرة القدم والسلة واليد للمشاركة في كأس العالم للأندية.‏



وقد حضر الاحتفالية التي أقيمت بمقر النادي في الجزيرة جميع الأجهزة الفنية والإدارية ‏والطبية التي أسهمت في التتويج بالبطولات بمختلف الألعاب الجماعية والفردية.



فيما وقع المدير الفني السويسري السويسرى كولر، على عقده الجديد حتى موسم 2026 بعد أن تم الاتفاق على كل البنود وصياغتها، منها زيادة الراتب إلى 200 ألف يورو شهريا شامله رواتب جهازه المعاون الذي يضم كلا من: هارالد جامبيرلي وأندريس أندويا وياسين الميكاري بجانب العنصر الجديد كارلوس بيرنيجر.



من جهة أخرى، استقرت اللجنة الثلاثية لتسيير أعمال نادي الزمالك على الأسماء المرشحة لتولي منصب المشرف العام على الفريق خلفا لأمير مرتضى منصور، والتي تنحصر بين عبدالحليم علي وحمادة أنور ومحمد صبري، حيث سيتم الإعلان عن مدير الكرة عقب التنسيق مع المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو في الاجتماع المقرر إقامته اليوم مع أعضاء اللجنة الثلاثية.



بدروه، قام المدير التنفيذي في النادي اللواء حسن موسي بطمأنة جماهير الزمالك بشأن استمرار نجمي الفريق أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح مع الفريق، وقال: «تلقيت اتصالات من رجال أعمال ينتمون للزمالك أكدوا حسم بقاء زيزو بنسبة 90%». وواصل: «بمجرد أن تكون اللجنة جاهزة للدعوة للجمعية العمومية لإجراء انتخابات نادي الزمالك سنخطر الجهة الإدارية بذلك».



من ناحية أخرى، يفتتح منتخب مصر لكرة السلة للرجال مبارياته في كأس العالم غدا بمواجهة ليتوانيا المرشح الأبرز لصدارة المجموعة التي تضم أيضا الجبل الأسود والمكسيك. ويقام مونديال السلة في الفلبين واليابان وإندونيسيا من 25 الجاري إلى 10 سبتمبر المقبل.