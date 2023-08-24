تعادل فريق غلاسكو رينجزر الإسكتلندي مع ضيفه أيندهوفن الهولندي 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء في ذهاب الدور المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وأنهى غلاسكو رينجرز الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحزره عبدالله سيما في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط، وفي الشوط الثاني، تعادل أيندهوفن بهدف سجله إبراهيم سنجاري (61)، قبل أن يسجل رينجرز الهدف الثاني عن طريق رابي ماتوندو (76)، إلا أن أيندهوفن سجل هدف التعادل (80) عن طريق لوك دي يونغ.



وفي مباراة أخرى، فاز فريق كبونهاغن الدنماركي على مضيفه راكوف الپولندي 1-0 أحرزه بوجدان راكوفيتان، لاعب راكوف، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة.



وفي مباراة ثالثة، فاز رويال أنتويرب البلجيكي على أيك أثينا اليوناني 1-0، ويدين أنتويرب بالفضل في هذا الفوز للاعبه فينسنت يانسن الذي سجل هدف المباراة الوحيد (16)، وشهد اللقاء طرد جيلي باتاي لاعب أنتويرب (51). وتقام مباريات الإياب يوم الأربعاء المقبل، حيث سيتم حسم الفرق الـ 3 الصاعدة لدور المجموعات.