أصدرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) العدد الـ 18 من مجلتها الخاصة بالطفل (كونا الصغير) لشهر أغسطس الجاري بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا، متضمنا العديد من الموضوعات والتحقيقات واللقاءات المتنوعة.



وقالت المدير العام للوكالة د.فاطمة السالم، في افتتاحية العدد تحت عنوان «أبنائي»، إنه «إيمانا منا بالدور الرائد الذي تؤديه مجلة «كونا الصغير» في تطوير وتعزيز مهارات ومعلومات الأطفال حرصت وكالة كونا على إصدار العدد الجديد من مجلتها الفكرية رغبة منها في خلق مساحة ثقافية للكتابة والإبداع والتواصل مع أبنائنا وبناتنا الأطفال بهدف غرس روح الابتكار والتخيل في محيط الطفل».



وأضافت السالم أن «العدد الجديد يحتوي على معلومات قيمة ورسائل هادفة لتعزيز عادة القراءة في نفوس الأطفال، إذ حرصنا على أن تخاطب المجلة الاطفال القادرين على القراءة مع التركيز بصفة خاصة على الفئة العمرية ما بين 9 و12 عاما وكذلك على المجالات المحببة للطفل».



وأعربت عن الأمل في «أن يصل العدد الجديد من المجلة إلى معظم الأطفال ونشارك المجتمع في بناء قاعدة أساسية لتربية النشء وزرع الحب والرعاية الثقافية والاجتماعية والصحية لهم في بيئة آمنة تساعد على تعزيز ثقة الطفل بنفسه وبالآخرين وكذلك تطوير ما يكتسبه من مهارات ومعلومات».



وضم العدد الجديد من المجلة قصصا مصورة، منها: مغامرات دلال وحمد، وسات ون، والأصدقاء الطيبون، وأفلا ينظرون، وبدر ونور في المدرسة، والاستعداد للامتحان، وموضوعات متنوعة، منها: الإسراء والمعراج وقصة الصحابي بلال بن رباح ولغتي العربية: همزة الوصل والقطع وقصة قطنة قطة بيضاء.



كما ضم العدد مطبخ جدتي غنيمة وشخصية العدد حور الأمير الفائزة بمسابقة تحدي القراءة على مستوى الكويت، وقصة عاقبة الكذب، وشعر ما أجمل لغتي العربية، وصفحة باللغة الإنجليزية وتحقيق رياضي (الجوجيتسو) وأعمال فنية وأصدقاء كونا الصغار وفي المجال الصحي (العناية بصحة الفم والأسنان) إضافة إلى صفحات الرسم والتلوين والتسالي.



وتولى تنفيذ العدد فريق تحرير المجلة بإشراف ومتابعة نائب رئيس التحرير للشؤون العربية والدولية الزميل عقاب القوبع وعضوية الزملاء بدور العيسى ومريم المنيس وشريفة الوزان ونسيم تقي ودلال شرار ود.طارق البكري.



وشارك بموضوعات العدد الجديد مجموعة من الكتاب والرسامين بينهم هذايل الحوقل وطاهر رشدي وطيبة حمد وعبدالله اللذيذ ونون وسهيلة خالد ومنة الله عبدالله وأحمد البهلولي وزهراء الطبطبائي وباسمة الوزان وريم مدوه وهديل ياسر وزينب جابر وشيماء صبحي وصدام العدلة ود.عنود الراجحي اختصاصي أسنان الأطفال.



وتتطلع «كونا» من وراء المجلة إلى ملء أوقات فراغ الأطفال بالمرح والموضوعات الغنية بالفوائد والعبر وتشجيعهم على القراءة وتعزيز دور المدرسة ونشر العلم والمعرفة بالتعاون مع الجهات المعنية.