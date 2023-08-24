الأمانة العامة - الرياض



قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن دول المجلس تؤكد على الأهمية الإستراتيجية للعلاقات الخليجية - الأميركية، والتي تعزز التشاور والتنسيق والتعاون بين الجانبين في جميع المجالات، وذلك تأكيدا لما صدر عن الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية 7 يونيو الماضي.



جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي بين البديوي ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بنيام



حيث جرى خلال الاتصال التأكيد من الجانبين على أهمية الشراكات الاستراتيجية المتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة، ودورها في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط.



كما أكد الأمين العام أن دول المجلس تسعي دائما للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار العالمي من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.