محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الكويت حافظت على ترتيبها في المركز الخامس وقبل الأخير على قائمة مجلة ميد للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر أغسطس الجاري، مع أن قيمة عقود المشاريع سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.6% وأضافت ما قيمته مليار دولار من المشاريع مقارنة بما كانت عليه الشهر الماضي لتصل إلى 177 مليار دولار.



وقد حلت السعودية في المركز الأول بمشاريع قيمتها 1.605 تريليون دولار، ثم الإمارات ثانيا بمشاريع قيمتها 617 مليار دولار، وعمان وقطر بالمركزين الثالث والرابع بواقع 200 مليار دولار و189 مليار دولار على التوالي، وجاءت البحرين سادسا بواقع 71 مليار دولار، وبلغت قيمة مؤشر المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي 2.859 تريليون دولار.



وقد سجل سوق المشاريع الخليجية الأوسع نطاقا والذي يشمل العراق وإيران نموا للشهر السادس على التوالي حيث واصل ارتفاعه خلال شهر أغسطس وبلغت نسبة النمو 1.8% أو 59.1 مليار دولار لتصل قيمتها إلى 3.457 مليارات دولار.



ويعزى ذلك إلى نمو سوق المشاريع العراقية بنسبة 3.7% أو 11.6 مليار دولار في أكبر تحول مئوي بعد الإمارات العربية المتحدة، وثالث أكبر قيمة مضافة بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.



وكان الدافع وراء هذا النمو هو توقيع صفقة بقيمة 10 مليارات دولار لتحديث البنية التحتية النفطية في جميع أنحاء البلاد، وفي الوقت نفسه، انكمش سوق المشاريع الإيرانية بنسبة 0.8%، مما أدى إلى خسارة 2.1 مليار دولار في أكبر نسبة انخفاض في القيمة في المنطقة.