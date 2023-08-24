أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تجديد منصته الرقمية المخصصة للعملاء الأفراد متمثلة بتطبيق «KIB موبايل»، وذلك ضمن استراتيجيته الرقمية الشاملة التي تضمنت إطلاق خدمات ومنتجات جديدة تواكب مسيرة الرقمنة ومستجداتها في القطاع المصرفي. ويأتي هذا تأكيدا على مواصلة الجهود الهادفة إلى مواكبة أحدث الابتكارات الرقمية والارتقاء بالتجربة المصرفية لجميع شرائح عملاء البنك، تجسيدا لشعاره الأساسي «بنك للحياة».



وفي معرض تعقيبه على هذه الخطوة المتقدمة، قال المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي: «لقد شهدنا جهودا كبيرة ومستمرة من أجل الوصول إلى هذه المرحلة الحيوية والأساسية في أهم جوانب حياة عملاء KIB».



وتابع بالقول: «نفتخر اليوم بنجاح هذه المبادرة المصرفية الفريدة التي تعكس ثقافة البنك ورؤيته بعيدة المدى وحرصه الدائم على تحقيق الإنجازات التي تتماشى مع أحدث التطورات والابتكارات في عالم الخدمات والمنتجات المصرفية المصممة للعملاء الأفراد، وما تجسده من التزام مستمر باستراتيجية التحول الرقمي وتوفير تجربة مصرفية متميزة وشاملة».



وأوضح أن تطبيق «KIB موبايل» قد تم تجديده بالكامل لتوفير السهولة والمرونة والقدرة على الوصول الآمن إلى المزايا المتنوعة، ما يضمن للعملاء التمتع بتجربة مصرفية استثنائية متطورة، من خلال الاطلاع بشكل شامل على تفاصيل التمويل وجدول الدفعات، وإدارة حساباتهم وبطاقاتهم واستثماراتهم في مكان واحد.



وأضاف ان التطبيق منصة رقمية تتيح للعميل إدارة محفظته المالية واتخاذ قرارات أكثر ذكاء وسرعة، إضافة إلى الخدمات السريعة مثل التحويلات المصرفية وإنجاز المدفوعات وإدارة قائمة المستفيدين، ومن بين المزايا خدمة KIBPay التي يمكن للعملاء من خلالها طلب الدفعات المالية، إعادة تعبئة الحساب وتجزئة الفواتير بمنتهى السهولة، وبمجرد تسجيل العميل في المنصة يمكنه البدء بالاستفادة من أقوى برنامج مكافآت رقمي في الكويت لكسب النقاط مقابل العمليات المصرفية والتسوق، لاستبدالها بباقة واسعة من الإلكترونيات وقسائم الشراء وحجوزات التذاكر وغيرها الكثير.