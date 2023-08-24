أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم أمس، في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.



وأسفر السحب عن حصول 10 عملاء على 1000 دينار لكل منهم، وهم: محمد صبحي محمد عبدالرازق دراز، وفيصل إبراهيم سليمان الهولي، وغدير حميد علي البكر، ونجاة عبد المحسن أحمد العمر، ومنى أحمد مطلق العودة، وبدر سليمان عبدالله الأحمد، ومصطفى يونس عبداللاه حسين، وعادل محمد المحيمد، وعبدالناصر سعد شديد المياس، وعبلان محمد عبلان الدوسري. ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.