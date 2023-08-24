ما أكثر أنواع مشروبات الأعشاب فائدة للصحة؟



أدرجت د.يكاتيرينا فولكوفا خمسة أنواع من شاي الأعشاب الأكثر فائدة للصحة، ووفقا لها هذه الأنواع هي:



- مشروب من النعناع وبلسم الليمون (Melissa officinalis)، وهو مشروب مهدئ يعمل بالإضافة إلى ذلك كعامل مضاد للالتهابات، وتقول: «شرب كوب واحد من هذا المشروب يجعل الشخص ينام نوما هادئا وجيدا، ولكن بشرط عدم إضافة السكر للمشروب».



- شاي الزيزفون، مفيد لمن يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم، لهذا الشاي خصائص مضادة للالتهابات والتشنجات ومدر خفيف للبول.



- شاي الزعتر، هذا المشروب مضاد لالتهابات الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك له خصائص طاردة للديدان، كما يستخدم كطارد للبلغم في حالة الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية.



- شاي البابونج، هذا مشروب مفيد ويستخدم على نطاق واسع في حالة أمراض الجهاز الهضمي مثل التهاب القولون والتهاب المعدة والتهاب اللوزتين والتهاب البلعوم.



- شاي أوراق الفراولة، الذي له تأثير وقائي للقلب ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم ويسهم في تركيب خلايا الدم. كما أن له خصائص مضادة للالتهابات وهو مدر للبول.



وتشير فولكوفا إلى أنه لا يمكن للجميع استخدام شاي الأعشاب. لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض المعدة والكلى والكبد ومن له ميل للحساسية وكذلك النساء الحوامل، توخي الحذر عند تناول شاي الأعشاب.



المصدر: «نوفوستي»