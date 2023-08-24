بيروت - بولين فاضل



تخوض الفنانة ماغي بوغصن الموسم الدرامي الرمضاني 2024، بعمل يحمل اسم «يسار»، وأعلنت عن هذا الأمر خلال الفترة الماضية دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بالعمل سوى أنه سوف يعرض في شهر رمضان من العام المقبل.



إلا أن عددا من محبيها وجمهورها، طلبوا منها الحديث عن شخصية «يسار» التي تقدمها وتحمل اسم المسلسل، بعد أن وجه أحدهم سؤالا لها عبر صفحتها الرسمية على «تويتر» حول الشخصية الأقوى هل هي «سحر» التي قدمتها في مسلسل «للموت» أم شخصيتها الجديدة «يسار»؟، لترد عليه ماغي: «الاثنين.. بس ما بيشبهوا بعض أبدا.. أكيد رح تنغرموا بيسار متل ما أنا مغرومة فيها».



وكانت بو غصن قد شوقت جمهورها لشخصيتها «يسار»، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام» وظهرت من خلالها بإطلالة جديدة يبدو أنها ستكون هي نفسها إطلالة الشخصية في المسلسل، وقالت في تعليقها على الصور: «يسار- رمضان 2024.. لا أطيق الانتظار للكشف عن المزيد».



وكانت الفنانة ماغي بو غصن قد أعلنت في وقت سابق عن وجود موسم رابع من مسلسل «للموت»، حيث أكدت أن الجزء الرابع من العمل سيمتد لحلقات قليلة ولن يكون للموسم الرمضاني المقبل بل سيعرض خارجه.