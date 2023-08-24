نشر تلسكوب «جيمس ويب» الفضائي، التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، صورة جديدة للسديم الحلقي الشهير. وتأتي هذه الصورة بعدما التقط «جيمس ويب»، في وقت سابق من الشهر الجاري، تفاصيل غير مسبوقة للسديم الحلقي. وقال موقع «سبيس إكسبلورد» إن الصورة الجديدة تم التقاطها باستخدام كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam)، التي تعد أداة خاصة مصممة لالتقاط الصور في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة من الطيف الكهرومغناطيسي.



وتعد NIRCam جزءا لا يتجزأ من التلسكوب، حيث تعمل على مراقبة مجموعة واسعة من الأجرام السماوية، بما في ذلك المجرات والنجوم والكواكب والسدم، بدقة عالية.



وفي تعليقها على الصورة، قالت وكالة «ناسا» على موقعها الرسمي «عندما رأينا الصورة لأول مرة، أذهلتنا كمية التفاصيل الموجودة فيها».



وتابعت «يعد السديم الدائري (الحلقي) هدفا مثاليا لكشف بعض ألغاز السدم الكوكبية»، حسبما اوردت «سكاي نيوز».



ويبعد السديم الحلقي عن الأرض بنحو 2300 سنة ضوئية، مما يجعله مرئيا بالتلسكوب أو حتى بالمنظار في حال توافرت ظروف رؤية ممتازة.