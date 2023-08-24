تمكن نحو 90 رجل إطفاء من 6 مراكز من السيطرة على حريق مصنع للأسمنت وتصنيع الأصباغ في منطقة الشعيبة الصناعية.



وقالت قوة الإطفاء ان المصنع كان يحتوي على مواد كيميائية قابلة للاشتعال، مشيرة إلى ان الحريق امتد إلى أجزاء من مصنع مجاور، وهوما استلزم تنفيذ خطة للمكافحة والسيطرة على ألسنة اللهب بوقت قياسي.



ودعت قوة الإطفاء ملاك ومستأجري المصانع والقسائم الصناعية والمباني التجارية والاستثمارية لضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وذلك لتحقيق الأمن المجتمعي.



هذا وأشرف رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر على تعامل رجال الإطفاء مع حريق الشعيبة.