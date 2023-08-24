عبدالعزيز الفضلي



تواصل وزارة التربية استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2023-2024 حيث تبذل قطاعاتها المختلفة جهودا كبيرة للتجهيز والاعداد لانطلاق العام الدراسي.



وفي هذا السياق، قالت مديرة مدرسة الفيحاء المتوسطة للبنات والتابعة لمنطقة العاصمة التعليمية وضحه العتيبي إنه تم تكوين فريق عمل متكامل «استعدادات مدرسية» ترأسه مجموعة من المعلمات والمشرفات الإداريات في المدرسة لمتابعة الصيانة بشكل متكامل من ناحية التكييف والكهرباء وإضاءة الفصول والتأكد من برادات المياه وقنوات الصرف الخاصة بدورات المياه والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي عطل.



وأوضحت العتيبي أنه تم العمل على تسلّم الكتب من المنطقة التعليمية خلال العطلة الصيفية وحصر الأعداد المطلوبة مطابقة لعدد الطالبات بالإضافة إلى جردها للتأكد من النواقص، كما تم توفير عمالة لتنظيف الساحات والفصول والممرات وخزانات المياه والتأكد من نظافتها.



وأشارت إلى الانتهاء من آخر مرحلة وهي تجهيز الجداول المدرسية والكشوف الخاصة بأسماء الطالبات وتوزيعها على اللوحات المخصصة لها عند مداخل إدارة المدرسة، متمنية للجميع عاما دراسيا ناجحا.



ومن جهة اخرى، تستعد الكويت ممثلة في جمعية الكشافة الكويتية لاحتضان الملتقى الدولي للكشافة والمرشدات والذي سيقام خلال الفترة من 16إلى 22 سبتمبر المقبل بمشاركة 38 دولة وما يقارب 180 مشارك من الجنسين ومختلف الأعمار.



وتتشرف جمعية الكشافة بانضمام المتطوعين من الجنسين للعمل في اللجان المختلفة.