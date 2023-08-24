

شاركت كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت بالورشة التدريبية (نظام إدارة المراسلات الإلكترونية) بالتعاون مع مركز الخوارزمي للتدريب على تقنية المعلومات، وحاضر فيها عثمان بوربيع - صائغ برامج - مركز الخوارزمي، بحضور إشرافيي وموظفي الكلية - بمبنى كلية الهندسة والبترول بالحرم الجامعي بالشدادية.



وتم خلال الورشة شرح آلية نظام إدارة المراسلات الإلكترونية عن طريق الدخول إلى موقع جامعة الكويت الرسمي واختيار نظام إدارة المراسلات، فضلا عن التطرق إلى كيفية تسلم البريد الإلكتروني عن طريق المعاملات المتسلمة، ونوع المعاملة، وأهمية إرسال نماذج الخطاب الرسمي الخاصة بمركز العمل ذاته وتحميلها على النظام، وكيفية استخدام الوثائق المرفقة للخطابات ومتابعة حالات الخطاب عن طريق نظام التتبع.



وختمت ورشة العمل بتطبيقات عملية للنظام لكل المشاركين.