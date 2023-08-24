

تستمر عملية استقبال الطلبة المستجدين في صالة القبول والتسجيل بمدينة صباح السالم الجامعية في المبنى الإداري، ممن لم يتمكنوا من تسجيل المواد للفصل الدراسي الأول، وذلك حتى يوم الخميس 31 الجاري.



وأوضحت القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.رواء الجارالله أن هناك فريق عمل من العمادة يشرف على عملية التسجيل، حيث يتم استقبال والرد على استفسارات الطلبة المستجدين والمستمرين.



وبينت د.الجارالله أن عمادة القبول والتسجيل قامت بتوفير خدمة استقبال طلبات طلبة جامعة الكويت للمواد التي يرغبون في طرحها للفصل الأول، لافتة الى أن العمادة تطرح الشعب التي تحتاج اليها الكلية حسب طاقتها ووفقا للضوابط واللوائح الجامعية.