التزاما بمبدأ المسؤولية الاجتماعية في تطوير الشباب، اختتمت الجامعة الأمريكية في الكويت رعايتها الأكاديمية لبرنامج مؤسسة لوياك «كن» لريادة الأعمال الاجتماعية الذي استضافته الجامعة خلال الفترة من 9 يوليو إلى 10 أغسطس في الحرم الجامعي بالسالمية.



ويأتي البرنامج بالتعاون مع كلية بابسون الأمريكية الرائدة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، وبرعاية من بنك الكويت الوطني و«زين» وشركة «أجيليتي،» ويضم شبابا من 12إلى 16 عاما، حيث يتم تدريب الطلبة لتهيئة البيئة الخصبة أمامهم في تحقيق أحلامهم مساعدتهم في عرض مشاريعهم في نهاية البرنامج.



وأكدت النائب التنفيذي لرئيس الجامعة أمل البنعلي، أن الجامعة تفخر بشراكتها الأكاديمية مع «لوياك» في برنامج «كن» للريادة الاجتماعية للعام الثاني على التوالي، مبينة أن الشراكة مع «لوياك» تنبع من قناعتنا بضرورة وأهمية تمكين الشباب لإحداث تغيير إيجابي، وندرك أيضا الحاجة الملحة لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، كما نؤمن إيمانا راسخا بأن ريادة الأعمال تلعب دورا مهما في إيجاد حلول مبتكرة.



بدورها، قالت مديرة قسم الخدمات في الجامعة وأحد أعضاء لجنة التحكيم في برنامج «كن» م.ميس المصطفى، إن تركيز البرنامج على تنمية المهارات والنمو الشخصي والمشاركة المجتمعية يتوافق تماما مع قيم الجامعة لدعم التعليم وخدمة المجتمع، معربة عن سعادتها بأن يكون الحرم الجامعي مركزا يزدهر فيه الشباب، مشيدة بتفاني لوياك في رعاية القادة وتطوير مهارات الشباب.



وتستمر الجامعة الأمريكية في الكويت في تقديم الدعم للمبادرات التي تشجع المتعلمين الشباب على مواصلة التعلم واكتساب المهارات التي يحتاجونها لإحداث تغيير إيجابي في مجتمعهم، وقد عكست هذه الشراكة الأكاديمية التزام الجامعة بخدمة المجتمع من خلال خلق بيئة ملهمة للشباب حتى يتعلموا ويفكروا ويحققوا ذواتهم.