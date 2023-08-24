استقبل مدير جامعة الكويت بالإنابة أ. د.فايز الظفيري وفدا من البنك الوطني الكويتي ممثلا بمدير فريق الشباب محمد الوزان ومسؤول العلاقات في البنك الوطني الكويتي سالم الرشيدي، وهدفت الزيارة الى تباحث إمكانية استقطاب ودعم البرامج الشبابية والدفع بأنشطة الحركة الطلابية في جامعة الكويت.



ونتج عن الزيارة توجيه مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فايز الظفيري لبنك الكويت الوطني بالتعاون مع البنك المركزي الكويتي وعمادة شؤون الطلبة لتفعيل البرامج التي تخدم الشباب وتكوينهم الثقافي وبناء الشخصية الطلابية وتحقيق مبادئ المواطنة.



كما استقبل مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري القائم بأعمال سفير الجمهورية اللبنانية أحمد عرفة، وهدفت الزيارة إلى تعزيز أواصر العلاقات الثقافية والأكاديمية والبحثية بين الجمهورية اللبنانية وجامعة الكويت.



ورحب مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.الظفيري بالقائم بأعمال سفير الجمهورية اللبنانية، مؤكدا حرص جامعة الكويت على تبادل الخبرات والثقافات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في العالم العربي، والتواصل الثقافي والتعاون المشترك بينها.



وأشار أ.د.الظفيري إلى علاقة البلدين المتينة والمتأصلة لاسيما في مجالات التعليم، مؤكدا استعداد جامعة الكويت لبحث سبل التعاون الأكاديمي والبحثي في كل ما يصب في المصلحة الأكاديمية التي تسهم في بناء القدرات والمهارات.



وناقش أ.د.الظفيري مع القائم بأعمال سفير الجمهورية اللبنانية المنح الثقافية الطلابية التي توفرها جامعة الكويت للطلبة اللبنانيين، إلى جانب إمكانية التنسيق لعقد مذكرات تفاهم واتفاقيات لبرامج تدريبية وثقافية ذات صلة ببرامج الأمم المتحدة تخدم كلا الطرفين وتعزز من المستوى التعليمي في البلدين.



وفي الختام قدم القائم بأعمال سفير الجمهورية اللبنانية أحمد عرفة هدية تذكارية لمدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فايز الظفيري بمناسبة هذه الزيارة.