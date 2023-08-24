

عبدالكريم العبدالله



أكدت وزارة الصحة أنها لا تتعامل مع شركات وسيطة لتوظيف الهيئة التمريضية منذ عام 2018، وفقا للقرارات المنظمة لذلك.



وقالت الوزارة في بيان صحافي توضيحا لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي على أن التقديم على تلك الوظائف يكون عبر مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة بشكل مباشر وبين المؤسسة الحكومية في الدول المصدرة للكوادر التمريضية ومعظم الإعلانات المنتشرة لتوظيف الهيئة التمريضية عن طريق وسطاء في بعض الدول الآسيوية قديمة، وبعضها يرجع لعام 2014.



وأوضحت الوزارة أن الآلية المنظمة لتوظيف الهيئة التمريضية من الخارج تتم عبر مذكرات التفاهم، والإعلان عبر المؤسسات الحكومية المعنية في تلك الدول، ثم اجتياز المقابلات الشخصية والاختبار، ثم التعيين المؤقت، ثم تقييم العمل فالتعيين الدائم.



وأشارت الوزارة إلى انه لم يتم الإعلان عن توظيف التمريض في الخارج خلال السنوات الأخيرة إلا في بعض الدول مثل باكستان والأردن، وجار الإعلان في إندونيسيا وسريلانكا وتونس، وذلك عبر المؤسسة الحكومية المختصة في الدول المعنية مجددة التأكيد على ضرورة تحري الدقة والمصداقية، والتثبت قبل نشر مغالطات من شأنها زعزعة الثقة بالمؤسسة الصحية الوطنية.