عقدت اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية التابعة لمجلس جامعة الدول العربية أعمال دورتها الـ 104 برئاسة الكويت ومشاركة ممثلي الدول العربية المعنيين بالشؤون المالية.



وقالت مراقب الشؤون العربية بوزارة المالية الكويتية أروى المسلم التي ترأست الاجتماع في تصريح لـ(كونا) إن اللجنة حريصة على دعم الأمانة العامة للجامعة العربية والأجهزة التابعة لها من خلال دعوة الدول الأعضاء إلى الالتزام بسداد مساهماتها المالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل عام حتى تتمكن من القيام بأداء مهامها.



وأوضحت المسلم أن اللجنة تعمل على إعداد تقرير ختامي وتوصيات سيتم رفعها إلى الدورة الـ160 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في السادس من سبتمبر المقبل.



وتناقش الدورة على أمد يومين عددا من البنود الإدارية والمالية التي تهم العمل العربي المشترك وفى مقدمتها بند حول المركز المالي للأمانة العامة للجامعة العربية ومشروع موازنة الأمانة العامة للجامعة لعام 2024 وموقف الدول من سداد مساهماتها في الموازنة بالإضافة إلى النظر في بند يتعلق بإسقاط متأخرات سورية الناتجة عن قرار تعليق مشاركتها في اجتماعات الجامعة.



وشارك في الاجتماع الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية عبدالله الجرمان.



وترأس وفد الكويت أمام الاجتماع مراقب ميزانية بوزارة الخارجية عبير الجسمي.