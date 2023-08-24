بحث سفيرنا لدى قطر خالد المطيري مع وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي مشاركة الكويت في معرض إكسبو الدوحة 2023 الذي سينطلق في الثاني من أكتوبر المقبل.



وقال السفير المطيري في تصريح لـ «كونا»، إن اللقاء مع المريخي اتسم بأجواء أخويه وودية نظرا لمتانة العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.



وأضاف السفير المطيري، أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. وبين أنه جرى خلال اللقاء أيضا بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.



يذكر أن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تسلم بقصر بيان الاثنين الماضي الدعوة الموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من أخيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض قطر إكسبو الدوحة 2023 للبستنة تحت شعار «صحراء خضراء بيئة أفضل»، والمزمع إقامته في الثاني من أكتوبر.



هذا، وقام بتسليم الرسالة إلى سمو ولي العهد سفير قطر لدى الكويت علي آل محمود.