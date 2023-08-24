

أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة جليل عباس جيلاني، حيث نقل في مستهل الاتصال أطيب تحيات القيادة السياسية في الكويت إلى القيادة في جمهورية باكستان الإسلامية وإلى شعبها الصديق. كما جدد وزير الخارجية التهنئة لنظيره الباكستاني بمناسبة توليه منصبه وزيرا للخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، معربا عن أطيب تمنياته بالتوفيق والنجاح والتطلع للعمل المشترك نحو تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية وتوثيقها في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات وتحقيق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين نحو التقدم والازدهار في جميع مجالات التعاون الثنائي المشترك.



من جانبه، عبر وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية عن شكره وامتنانه للتهنئة وتطلعه لرفع مستوى علاقات التعاون إلى آفاق أرحب وأكثر شمولية.



كما تناول الجانبان خلال الاتصال أطر تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة.