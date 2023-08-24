أعلنت جمعية المهندسين الكويتية عن اتفاقها مع الجمعية الدولية لرصد الصحة الإنشائية للبنية التحتية الذكية «اشمي» لإطلاق ورش عمل متخصصة لدراسة متطلبات البنية التحتية بالكويت، بالتعاون مع مجموعة من المتخصصين في «اشمي» وكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت.



وأكد عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين م.علي محسني أن رئيس الجمعية م.فيصل العتل ورئيس «اشمي» البروفيسور وارنر لينهارت وقعا عقد إقامة هذه الورش في مركز المؤتمرات بكلية الهندسة والبترول خلال فبراير المقبل، مضيفا ان الورشة ستكون بمشاركة المتخصصين العالميين من «اشمي»، كما تتيح المجال لتقديم أوراق العمل الخاصة في مجالات تطوير واستدامة البنية التحتية وأسس المحافظة عليها. وقال محسني إن الورشة ستركز على البنية التحتية الإنشائية في الكويت وتضع إطارا عاما للخروج بتوصيات ووضع خطط عمل لوضع كودات خاصة للإنشاء في الكويت ومنها كود الزلازل.



وذكر أن توقيع العقد هو انطلاقة الأعمال الفنية لتنظيم هذه الورشة والتي ستحمل الرمز CSHM-9 ويمكن للراغبين في المشاركة التواصل من خلال الايميل [email protected] أو موقع اشـــمي عــلى الإنترنت www.cshm-9.org. وأعرب عن اعتزاز جمعية المهندسين بالتعاون مع هذه المنظمة العالمية والمعنية بمراقبة الصحة الهيكلية للبنية التحتية الذكية، مضيفا أنها منظمة غير ربحية تضم مجموعة من الممارسين والمهندسين العاملين في المجال والأوساط الأكاديمية والأفراد الذين يتمتعون بتمثيل عالمي وتهدف لرفع مستوى الوعي بتخصصات وأدوات مراقبة البنية التحتية الإنشائية وتطويرها. ولفت الى أن هذه الورش خطوة مهنية من قبل الجمعية لدعم تطوير البنية التحتية للتماشي مع الخطة الإنمائية للكويت وإعداد كوادر مهنية وطنية قادرة على مواجهة التحديات المقبلة فنيا وهندسيا.