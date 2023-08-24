رغبة في تسهيل إجراءات التحقيقات الإدارية التي تجريها الإدارة القانونية في البلدية للكشف عن المخالفات التأديبية، وحرصا على توفير الضمانات القانونية للموظف المحال للتحقيق وصون كرامة الوظيفة العامة وحماية حقوق البلدية في نفس الوقت، أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا وزاريا بدليل إجراءات وضمانات التحقيقات الإدارية في البلدية.



ووجه الشعلة كل القطاعات والإدارات العاملة إلى الالتزام بأحكام القرار الوزاري والدليل الإرشادي والنماذج المرفقة به لتنظيم سير عملية التحقيق الإداري ابتداء من مرحلة الإحالة للتحقيق وانتهاء بالضمانات اللاحقة على العقوبة التأديبية وما تتطلبه كل مرحلة منها. ودعا القرار الموظفين العاملين بالبلدية بكل مسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية، في حالة وقوع أو اكتشاف مخالفة المبادرة للإبلاغ عنها ورفع الموضوع للسلطة المختصة للنظر فيها وإصدار قرارها بإحالة الموضوع للتحقيق من عدمه، داعيا السلطة المختصة الى الحرص عند الإحالة للتحقيق بحيث لا يكون قائما على عداوة أو تصيد الأخطاء البسيطة التي تلازم العمل الإداري أو الإيقاع بالموظف أو النيل منه، مشددا في ذات الوقت على عدم التهاون في الإحالة للتحقيق حتى لا يؤدي ذلك إلى حدوث تسيب بالعمل أو الإضرار بالمصلحة العامة. وتابع: على جميع القطاعات والإدارات المعنية بالبلدية التعاون مع الإدارة القانونية وتسهيل عملها فيما تجريه من تحقيقات إدارية وسرعة تقديم ما تطلبه من بيانات ومعلومات متعلقة بالواقعة محل التحقيق وتزويدها بالمذكرات وقرارات التصرف والإجراءات التي اتخذت تنفيذا لتوصيات جهة التحقيق التي تضمن عدم تكرار المخالفات التأديبية مستقبلا والأوراق المتعلقة بالتحقيق لإيداعها ملف التحقيق.



وشدد على ضرورة موافاة ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات المالية مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها وذلك خلال ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها عملا بحكم المادة 55 من القانون 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.



وطالب مدير عام البلدية باتخاذ ما يلزم نحو توجيه المعنيين بقطاع التطوير والمعلومات (إدارة نظم المعلومات) للعمل على إعداد برنامج إلكتروني خاص بالتحقيقات الإدارية يتضمن إرسال الإخطارات الواردة بالفصل الثاني (الإجراءات العامة والنماذج ذات الصلة) من الدليل المرافق للقرار الوزاري المشار إليه لأصحاب العلاقة عن طريق تطبيق «سهل» للخدمات الحكومية لضمان علمهم بالإجراءات والقرارات الصادرة بحقهم كإخطار الموظف بإحالته للتحقيق واستدعائه لحضور جلسة التحقيق ووقفه عن العمل في الحالات التي يتقرر فيها الوقف، وأخيرا إبلاغه بالعقوبة التأديبية الصادرة ضده حتى يتسنى للموظف اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال المواعيد المقررة بهذا الشأن.